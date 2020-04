Zalando : baisse des prévisions, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Zalando indique que pour le premier trimestre, la croissance du volume d'affaires devrait se situer entre 13,1 et 14,3% et celle du chiffre d'affaires entre 10,1 et 11,6%, tandis que son EBIT ajusté est attendu entre -90 et -110 millions d'euros.

L'Allemand affirme avoir lancé plusieurs initiatives qui permettront aux partenaires de se connecter plus facilement à sa plateforme et d'accéder à sa base de clients, qui comptait 32 millions de clients actifs au 31 mars (+17% par rapport à l'année précédente).

Le distributeur de vêtements ajoute prévoir des mesures d'économie de 350 millions d'euros pour 2020, en concentrant les investissements, et revendique plus d'un million d'articles vendus à Pâques dans le cadre du 'Partner Program', plus que doublé sur un an.

L'analyste Liberum annonce ce matin fixer sa recommandation sur le titre Zalando à 'Conserver', après une mise sous revue, estimant que 'Zalando prend les bonnes mesures stratégiques à long terme en utilisant la crise du COVID-19 pour accélérer son activité de plate-forme et sortir de la crise dans une meilleure forme'. Liberum laisse son objectif de cours sous revue.

'L'entreprise dispose de la liquidité financière pour sortir de l'environnement actuel, tout en démontrant sa bonne volonté avec ses marques partenaires en les soutenant via des délais de paiement plus rapides jusqu'en juin, une visibilité améliorée pour les partenaires de petite à moyenne taille', explique le broker.

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Zalando avec un objectif de cours ramené de 50 à 41 euros, le voyant comme 'un gagnant majeur à long terme des réductions significatives de capacités dans la distribution multimarques à travers l'Europe'.

Le bureau d'études prévient que '2020 sera difficile' pour le distributeur allemand de vêtements sur Internet, avec un volume brut de marchandises stable et une légère perte opérationnelle, mais note qu'il 'dispose de beaucoup de liquidités'.