Zalando : 840.000 nouveaux clients pendant la Cyber Week

(CercleFinance.com) - Le groupe Zalando annonce avoir enregistré environ 840.000 nouveaux clients lors de sa cinquième Cyber Week. 'Comparativement à l'année dernière, l'événenement promotionnel de l'année, comprenant le Black Friday et le Cyber Monday, a enregistré une croissance du volume d'affaires de 32%. De plus, la part du volume d'affaires générée par le Programme Partenaire a atteint 20%', précise Zalando.

Valeurs associées ZALANDO XETRA +2.29%