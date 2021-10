Zadig & Voltaire mise sur la Chine et le digital

(AOF) - Zadig & Voltaire a présenté sa stratégie globale de développement, placée sous le signe de l'accélération et assortie d'objectifs à horizon 2025 qualifiés "d'ambitieux". Cette stratégie se traduit par : l'accélération du déploiement de son réseau de distribution (Etats Unis - Chine - Europe), une nouvelle dynamique pour sa stratégie digitale, un accent particulier mis sur la Chine pour une implantation durable et enfin la présentation du programme VoltAIRe, son programme mondial de développement durable.

Zadig & Voltaire qui était déjà présent sur le territoire chinois depuis 10 ans à travers une entreprise détenu en joint-venture à 50% avec IT Group a renforcé sa présence locale avec la création d'une société en propre, nommée " SÀDIGÉ ", et la nomination d'un CEO Chine, Jean Lahirle, spécialiste en développement de marques de Luxe retail en Asie depuis 25 ans.

Avec 16 boutiques en Chine et une présence sur TMall, une plateforme de vente en ligne chinoise, le groupe ambitionne une croissance rapide de son réseau de distribution pour atteindre les 60 points de vente en 2025 et une présence accrue sur les réseaux sociaux et plateformes de E-commerce chinois.

Zadig & Voltaire, qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de plus de 350 millions ambitionne à l'horizon 2025 d'accélérer sa présence globale avec une croissance de 36% de son parc d'exploitation, soit un objectif de 122 nouvelles ouvertures de boutiques en France et à l'international.

La marque ambitionne par ailleurs d'atteindre 30% du chiffre d'affaires généré en digital d'ici 2025.