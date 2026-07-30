Yum prévient que les ventes de Taco Bell pourraient subir un recul à court terme en raison de l'épidémie de cyclospora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1, mise à jour des données boursières et ajout d'informations contextuelles tout au long du texte) par Neil J Kanatt

Yum Brands YUM.N a indiqué que les ventes comparables de Taco Bell aux États-Unis depuis le début du trimestre avaient reculé de 2%, une épidémie de cyclospora liée à la chaîne ayant pesé sur la fréquentation et dissuadé certains consommateurs de se rendre dans ses restaurants, ce qui a éclipsé des résultats trimestriels pourtant encourageants.

Les actions de la société, dont la chaîne Taco Bell a été pour la première fois associée à l’épidémie au début du mois, ont progressé de 4% en pré-ouverture après que le directeur général Chris Turner a déclaré qu’ils’attendait à ce que le recul de la demande subi par la chaîne soit temporaire.

Yum a fait écho à son concurrent Chipotle Mexican Grill, qui avait averti que le trimestre en cours pourrait être le plus difficile de l’année , l’épidémie ayant entamé la confiance des consommateurs dans la restauration hors domicile. Chipotle avait précédemment déclaré que les produits liés à l’épidémie n’étaient pas utilisés dans ses plats.

Cette épidémie, considérée comme la plus importante épidémie d’origine alimentaire aux États-Unis ces dernières années, est devenue un test très suivi permettant d’évaluer la rapidité avec laquelle les chaînes de restaurants peuvent regagner la confiance de leurs clients après une alerte liée à la sécurité alimentaire.

Selon des experts en stratégie de marque et en gestion de crise, les répercussions à long terme sur la chaîne devraient être limitées si l’épidémie est rapidement maîtrisée et si la communication reste transparente.

«L’incertitude accrue a dans un premier temps pesé sur la demande des consommateurs, mais depuis, ceux-ci ont pris de plus en plus conscience qu’il s’agissait d’un problème touchant l’ensemble du secteur, et non d’un problème spécifique à Taco Bell », a déclaré M. Turner lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

La fréquentation des restaurants de la chaîne a baissé chaque jour depuis le 13 juillet. Le 23 juillet, la fréquentation était en baisse de 20,8% par rapport à la moyenne des jeudis entrele 1erjanvier et le 6 juillet, selon les données de Placer.ai.

Taco Bell a été le principal moteur de croissance de Yum, attirant les clients grâce à son offre Tex-Mex axée sur le rapport qualité-prix, à un moment où les consommateurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses discrétionnaires, ce qui rend le ralentissement de la fréquentation particulièrement significatif pour les investisseurs.

Les dirigeants ont toutefois rassuré les investisseurs en affirmant que les « mesures rapides et transparentes » prises par l’entreprise avaient contribué à renforcer la confiance dans la marque et qu’ils observaient déjà des tendances positives au sein de la chaîne.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, le chiffre d’affaires à périmètre constant de Taco Bell a progressé de 7%, contre 4% un an plus tôt. Cette épidémie constitue également le premier test majeur pour le directeur général Chris Turner, qui a pris les rênes en octobre dernier.

Yum a annoncé une hausse de 3% de son chiffre d’affaires à périmètre constant, conforme aux attentes des analystes et en progression par rapport à la croissance de 2% enregistrée un an plus tôt. La société, qui s'apprête à céder sa chaîne Pizza Hut dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars , a également enregistré une croissance de 2% de son chiffre d'affaires à périmètre constant chez KFC.

Le bénéfice par action ajusté trimestriel de Yum, à 1,62 dollar, a dépassé les estimations de 1,58 dollar, selon les données compilées par LSEG.