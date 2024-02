Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Yum! Brands: repli de 5% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 14:07









(CercleFinance.com) - Yum! Brands publie un BPA hors éléments exceptionnels de 1,26 dollar au titre des trois derniers mois de 2023, en baisse de 5% par rapport à celui engrangé un an auparavant, avec un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 8%.



L'exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell affiche un chiffre d'affaires du système en augmentation de 5% hors effets de changes (+1% à surface comparable), tandis que la marge au niveau des restaurants s'est améliorée de 1,8 point à 17,4%.



'2023 a été une année record de développement, avec l'ouverture de plus de 4.700 nouveaux points de vente', souligne son CEO David Gibbs, qui s'attend à franchir la barre des 60.000 restaurants dans le monde au cours de 2024.





