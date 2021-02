Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yum! Brands : hausse de 15% du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 04/02/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Le groupe de restauration Yum! Brands dévoile un BPA hors éléments exceptionnels en hausse de 15% à 1,15 dollar au titre des trois derniers mois de 2020, battant nettement l'estimation moyenne des analystes. L'exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell précise qu'il a vu son profit opérationnel ajusté se contracter de 9%, pour des ventes de système en repli de 2% hors effets de changes (-1% à surface comparable). Le BPA ajusté a augmenté de 2% à 3,62 dollars sur l'ensemble de 2020, année qui a notamment vu les ventes numériques grimper de 45% sur fond de crise sanitaire, pour atteindre le record de 17 milliards de dollars.

