Yum! Brands: hausse de 14% du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Yum! Brands a indiqué lundi soir que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en augmentation de 14% à 0,57 dollar par action ordinaire, dividende qui sera distribué le 11 mars aux actionnaires inscrits au 18 février prochain.



Pour rappel, le groupe de restauration -exploitant des enseignes KFC, Taco Bell et Pizza Hut- a dévoilé en octobre dernier, au titre de son troisième trimestre 2021, un BPA ajusté en progression de 21% à 1,22 dollar.





