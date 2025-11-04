 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 014,26
-1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Yum Brands entame un examen stratégique de la chaîne Pizza Hut en difficulté
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yum Brands YUM.N a déclaré mardi qu'il explorait des options stratégiques pour sa chaîne Pizza Hut, alors que l'unité s'efforce de suivre le rythme d'une industrie de la restauration rapide très concurrentielle qui se dispute les ventes auprès d'un consommateur stressé.

"La performance de Pizza Hut indique la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour aider la marque à réaliser sa pleine valeur, ce qui pourrait être mieux exécuté en dehors de Yum Brands", a déclaré le nouveau directeur général de Yum Brands, Chris Turner, dans un communiqué.

Les ventes de la chaîne ont été inférieures à celles des autres unités importantes de Yum Brands, Taco Bell et KFC International, chutant pendant sept trimestres consécutifs. À titre de comparaison, la dernière fois que Taco Bell a fait état de ventes comparables négatives remonte à juin 2020.

Pizza Hut représente environ 11 % des bénéfices d'exploitation de Yum Brands, contre 38 % pour les activités américaines de Taco Bell.

Plusieurs trimestres de hausse des prix dans les restaurants, l'inflation galopante et l'incertitude économique ont contraint les consommateurs à se montrer plus prudents dans leurs sorties au restaurant, car ils cherchent à restreindre leur budget. Pourtant, les pizzas sont considérées comme une option économique pour nourrir les familles.

Le géant du secteur Domino's Pizza DPZ.O a déclaré en octobre que malgré le ralentissement de la fréquentation des fast-foods, les consommateurs recherchaient toujours ses pizzas, aidés par les promotions et les nouveaux articles du menu, ainsi que par ses partenariats de livraison avec des agrégateurs tiers tels que Doordash DASH.O et UberEats UBER.N .

Bien que Pizza Hut ait également proposé des offres de valeur telles que diverses pizzas personnelles à 5 $ et 2 $, "un message de valeur insuffisant dans un paysage de valeur concurrentiel a entraîné un ralentissement des transactions", a déclaré David Gibbs, vétéran de l'entreprise et ancien directeur général, en août.

Le géant de l'alimentation conditionnée PepsiCo a racheté Pizza Hut en 1977, mais s'est séparé de la chaîne avec KFC et Taco Bell en 1997 pour créer une société de restauration, qui a pris le nom de Yum Brands en 2002.

Aucune date limite n'a été fixée pour l'achèvement de l'examen stratégique de Pizza Hut, et rien ne garantit que le processus aboutira à une transaction, a déclaré Yum Brands vendredi.

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
31,500 USD NYSE -0,58%
DOMINO'S PIZZA
403,6300 USD NASDAQ +1,30%
DOORDASH RG-A
242,0500 USD NASDAQ -4,84%
STARBUCKS
80,9600 USD NASDAQ +0,11%
UBER TECH
99,780 USD NYSE +3,36%
YUM BRANDS
139,410 USD NYSE +0,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Primark pourrait quitter le giron de sa maison mère ABF
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:06 

    Associated British Foods (ABF), maison mère de Primark, a annoncé mardi étudier la possibilité de séparer la chaîne de vêtements à bas prix de son activité principale, l'alimentation, pour optimiser la gestion des deux divisions. "Notre activité alimentaire unique ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Spotify porté par la hausse de 12% de ses abonnés payants au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:04 

    Le géant suédois de la musique en ligne Spotify a atteint 281 millions d'abonnés payants au troisième trimestre, en forte hausse de 12% sur un an, et a franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs (713 millions), a-t-il annoncé mardi. Son chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank