Yum Brands entame un examen stratégique de la chaîne Pizza Hut en difficulté

Yum Brands YUM.N a déclaré mardi qu'il explorait des options stratégiques pour sa chaîne Pizza Hut, alors que l'unité s'efforce de suivre le rythme d'une industrie de la restauration rapide très concurrentielle qui se dispute les ventes auprès d'un consommateur stressé.

"La performance de Pizza Hut indique la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour aider la marque à réaliser sa pleine valeur, ce qui pourrait être mieux exécuté en dehors de Yum Brands", a déclaré le nouveau directeur général de Yum Brands, Chris Turner, dans un communiqué.

Les ventes de la chaîne ont été inférieures à celles des autres unités importantes de Yum Brands, Taco Bell et KFC International, chutant pendant sept trimestres consécutifs. À titre de comparaison, la dernière fois que Taco Bell a fait état de ventes comparables négatives remonte à juin 2020.

Pizza Hut représente environ 11 % des bénéfices d'exploitation de Yum Brands, contre 38 % pour les activités américaines de Taco Bell.

Plusieurs trimestres de hausse des prix dans les restaurants, l'inflation galopante et l'incertitude économique ont contraint les consommateurs à se montrer plus prudents dans leurs sorties au restaurant, car ils cherchent à restreindre leur budget. Pourtant, les pizzas sont considérées comme une option économique pour nourrir les familles.

Le géant du secteur Domino's Pizza DPZ.O a déclaré en octobre que malgré le ralentissement de la fréquentation des fast-foods, les consommateurs recherchaient toujours ses pizzas, aidés par les promotions et les nouveaux articles du menu, ainsi que par ses partenariats de livraison avec des agrégateurs tiers tels que Doordash DASH.O et UberEats UBER.N .

Bien que Pizza Hut ait également proposé des offres de valeur telles que diverses pizzas personnelles à 5 $ et 2 $, "un message de valeur insuffisant dans un paysage de valeur concurrentiel a entraîné un ralentissement des transactions", a déclaré David Gibbs, vétéran de l'entreprise et ancien directeur général, en août.

Le géant de l'alimentation conditionnée PepsiCo a racheté Pizza Hut en 1977, mais s'est séparé de la chaîne avec KFC et Taco Bell en 1997 pour créer une société de restauration, qui a pris le nom de Yum Brands en 2002.

Aucune date limite n'a été fixée pour l'achèvement de l'examen stratégique de Pizza Hut, et rien ne garantit que le processus aboutira à une transaction, a déclaré Yum Brands vendredi.