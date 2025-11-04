Yum Brands dépasse ses estimations pour le troisième trimestre et étudie ses options pour Pizza Hut

4 novembre - ** Les actions de la société mère de KFC, Yum Brands YUM.N , sont en hausse d'environ 2 % à 142,12 $ avant le marché

** YUM dépasse les estimations de ventes et de bénéfices à magasins comparables pour le troisième trimestre , aidé par une forte demande pour ses repas à prix avantageux

** La société annonce une révision stratégique de sa marque Pizza Hut alors qu'elle lutte contre la concurrence d'autres chaînes de restauration rapide

** Les ventes à magasins comparables du troisième trimestre ont augmenté de 3%, dépassant les estimations des analystes de 2,68% - données compilées par LSEG

** Bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,58 $ par rapport aux estimations de 1,49 $

** Les ventes à magasins comparables de Taco Bell aux États-Unis ont augmenté de 7 %, tandis que les ventes à magasins comparables de KFC International ont augmenté de 3 %

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~4% depuis le début de l'année