Yum! Brands : consensus manqué au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de restauration Yum! Brands dévoile un BPA hors éléments exceptionnels multiplié par 2,5 à un dollar tout rond au titre des trois derniers mois de 2019, manquant toutefois de 14 cents l'estimation moyenne des analystes. L'exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell précise qu'il a vu son profit opérationnel ajusté augmenter de 14%, pour une croissance des ventes de système de 10% hors effets de changes (+2% à surface comparable). 'Cette fin d'année solide nous a permis d'atteindre ou de dépasser chacun des aspects de nos objectifs annuels, dont une croissance du profit opérationnel ajusté de 12% sur l'ensemble de 2019', souligne le directeur financier Chris Turner.

