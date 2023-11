Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yum! Brands: BPA accru d'un tiers au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Yum! Brands publie un BPA hors éléments exceptionnels de 1,44 dollar au titre du troisième trimestre 2023, en progression de 32% par rapport à celui engrangé un an auparavant, avec un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 16%.



Le groupe de restauration, exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, affiche un chiffre d'affaires du système en augmentation de 10% hors effets de changes (+6% à surface comparable), avec un nombre record de nouveaux points de vente bruts pour la période.



'Nos deux moteurs de croissance KFC International et Taco Bell US ouvrent la voie, KFC faisant preuve d'une vigueur bien répartie à la fois sur les marchés développés et émergents', précise son CEO David Gibbs.





Valeurs associées YUM BRANDS NYSE -0.60%