Yum! Brands: baisse de 4% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Yum! Brands publie un BPA hors éléments exceptionnels de 1,35 dollar au titre du deuxième trimestre 2024, en baisse de 4% par rapport à celui engrangé un an auparavant, mais un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 10%.



Le groupe de restauration affiche un chiffre d'affaires du système en hausse de 3% hors effets de changes. A surface comparable, ses ventes se sont tassées de 1%, avec des replis de 3% pour KFC et Pizza Hut, mais une croissance de 5% pour Taco Bell.



'Sur la base de nos résultats de premier semestre, nous continuons d'anticiper une augmentation d'au moins 8% du bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours', précise le CEO de Yum! Brands, David Gibbs.





Valeurs associées YUM BRANDS 133,46 USD NYSE 0,00%