Yum! Brands: baisse de 11% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Yum! Brands publie un BPA du troisième trimestre 2022 -hors éléments exceptionnels- de 1,09 dollar, en baisse de 11% en comparaison annuelle, pour des ventes mondiales (franchisés compris) en croissance de 7% (+5% en comparable).



'Hors Russie, les ventes ont augmenté de 10%, tirées par une forte demande pour nos marques emblématiques, une adoption numérique accrue et une dynamique continue sur le développement du nombre de points de ventes', souligne le CEO David Gibbs.



Le groupe de restauration, exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, rappelle avoir décidé de se retirer du marché russe au deuxième trimestre, par cession de ses activités à un franchisé local.





