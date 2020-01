Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yum! Brands : acquisition de The Habit Burger Hill Cercle Finance • 06/01/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Yum! Brands, la maison-mère de KFC, Pizza Hut et Taco Bell, annonce un accord pour l'acquisition de The Habit Burger Hill, à un prix de 14 dollars par action en espèces, soit un montant de l'ordre de 375 millions de dollars. Soumise à l'approbation des actionnaires de la société acquise ainsi que des autorités de régulations et à d'autres conditions usuelles, cette transaction devrait être finalisée vers la fin du deuxième trimestre de 2020. Yum! Brands attend de cette opération un effet relutif sur son BPA ajusté hors exceptionnel à partir de 2021. Fondé en Californie en 1969, The Habit Burger Hill opère près de 300 restaurants détenus en propre ou sous franchise aux Etats-Unis et en Chine.

Valeurs associées YUM BRANDS NYSE -0.27%