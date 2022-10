Yuan : un coup d'épée dans l'eau pour les autorités chinoises ?

(AOF) - La devise chinoise est tombée mardi à un plus bas historique à 7,355 yuans pour un dollar. Le yuan souffre d’une politique monétaire accommodante de la part de la Banque populaire de Chine, alors que, dans le même temps, la Fed resserre la sienne. La devise chinoise est ensuite remontée jeudi jusqu’à 7,16 yuans pour un dollar, une reprise que les cambistes attribuent à une intervention de Pékin sur le marché des changes. Elle a ensuite reperdu une bonne partie du terrain regagné grâce à l’intervention et évoluait aujourd’hui à 7,2475 yuans.