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Ypsomed entouré après le relèvement de ses objectifs
information fournie par AOF 11/11/2026 à 11:06

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(Zonebourse.com) - Ypsomed se distingue à la Bourse de Zurich ( 5,37%, à 415,80 francs suisses) après la publication de ses résultats semestriels, marquée par le relèvement de certains objectifs financiers annuels.

Le spécialiste suisse des systèmes d'auto-injection a enregistré des résultats opérationnels en nette progression, portés par le dynamisme de son activité Delivery Systems.

Dans le détail, sur les six premiers mois de l'année, les revenus de la division Delivery Systems ont progressé de 17,5%, à 286,6 millions de francs suisses, tirés par une hausse de 20,6% des livraisons commerciales des dispositifs. Toujours concernant ce segment, l'Ebit a connu une amélioration de 16,8%, à 102,3 millions de francs suisses, maintenant une marge opérationnelle de 35,7%, contre 35,9% un an plus tôt, malgré la montée en cadence de nouvelles lignes de production. Les autres activités ont généré 31 millions de francs suisses de chiffre d'affaires, pour un Ebit de -2,6 millions de francs suisses.

Des objectifs relevés

Grâce à cette bonne performance sur le semestre, Ypsomed a relevé les ambitions de sa division Delivery Systems, qui a généré 90,24% des revenus au premier semestre. La croissance de son chiffre d'affaires est désormais attendue entre 13 et 16%, contre de 12 à 15% auparavant, soit de 630 à 650 millions de francs suisses, pour un Ebit projeté entre 220 et 240 millions de francs suisses, contre de 210 à 230 millions précédemment.

La société a également confirmé son ambition à l'horizon 2029-2030 d'atteindre des ventes totales de 0,9 à 1,1 milliard de francs suisses et un Ebit compris entre 280 et 340 millions de francs suisses.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, le premier semestre est solide, d'autant que sur la période le groupe a remporté un nombre record de 30 nouveaux projets. La banque d'affaires américaine a toutefois maintenu sa recommandation à sous-performance, avec une cible de cours de 280 francs suisses, soit un potentiel de baisse de 29%.

De son côté, Stifel est nettement plus optimiste avec un avis à conserver, mais une cible de 380 francs suisses.

La banque d'investissement américaine souligne que les revenus de Delivery Systems ont dépassé le consensus de 1,3%, tandis que l'Ebit est 8,8% au-dessus des attentes. Concernant les ventes commerciales, elle précise toutefois que leur progression de 20,6% inclut désormais les frais de réservation de capacités de production, la croissance ne reflète donc pas uniquement l'évolution des volumes.

Les analystes indiquent également que l'amélioration de la rentabilité et le relèvement des prévisions justifient une réaction positive du marché et confortent la prime de valorisation du titre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 11:06:00.

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