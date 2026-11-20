YouTube serait sur le point de conclure un accord à hauteur de 3 milliards de dollars avec des districts scolaires américains suite à des accusations de dépendance, rapporte Bloomberg News

YouTube est parvenu à un accord de principe prévoyant le versement éventuel d'environ 3 milliards de dollars à des milliers de districts scolaires américains qui l'accusaient d'avoir conçu une plateforme créant une dépendance et nuisante à la santé mentale des élèves, a rapporté vendredi Bloomberg News.

L'accord prévoit également des mesures de protection des adolescents et est subordonné à l'adhésion d'une majorité de ces districts; sa finalisation devrait prendre quelques mois, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

Tout accord devra être approuvé par la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, à Oakland (Californie), qui supervise le litige.

Ces districts, qui vont de New York et Los Angeles à des communes plus modestes, ont également poursuivi en justice Meta Platforms META.O , Snap SNAP.N et TikTok, affirmant que des fonctionnalités telles que les algorithmes de recommandation, la lecture automatique et le défilement infini avaient été conçues pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants et avaient contribué à des cas de dépression, d’anxiété et de troubles alimentaires.

Ces entreprises ont rejeté ces allégations.

Alphabet, la société mère de YouTube, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Contrairement aux autres plateformes, YouTube a été largement adopté par les établissements scolaires pour une utilisation en classe.

Une enquête menée en septembre par l’Institut Thomas B. Fordham auprès de plus de 2 000 lycéens a révélé que plus de 30 % d’entre eux utilisaient YouTube à des fins de divertissement plutôt que pour des activités dirigées par leurs enseignants pendant la journée scolaire.

Les établissements scolaires affirment avoir dû engager des dépenses pour faire respecter les interdictions d’utilisation des téléphones et recruter du personnel spécialisé en santé mentale, et ils réclament des financements ainsi que des changements de la part des plateformes.

Le prochain procès fédéral concernant les établissements scolaires, qui concerne Tucson, en Arizona, est prévu en février, Meta, TikTok et Snap étant toujours parties défenderesses, ajoute le rapport.

En août, Meta a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et de limiter strictement l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents afin de régler les plaintes déposées par la quasi-totalité des États américains, qui lui reprochaient d’avoir conçu ses plateformes de manière à rendre les enfants dépendants.