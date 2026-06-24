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YouTube, filiale de Google, a trouvé un accord à l'amiable dans une affaire concernant les préjudices causés par les réseaux sociaux aux enfants, selon les avocats des plaignants
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 00:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2) par Diana Novak Jones

YouTube, filiale de Google GOOGL.O , a conclu un accord à l’amiable avec un mineur qui affirmait que la plateforme avait causé des troubles de santé mentale, ont déclaré les avocats du plaignant, à la veille d’un deuxième procès en Californie portant sur des allégations selon lesquelles la conception des réseaux sociaux aurait aggravé la crise de santé mentale chez les jeunes. Les termes de l’accord à l’amiable conclu dans le cadre de cette action en justice devant un tribunal d’État sont confidentiels, ont précisé les avocats mardi.

José Castañeda, porte-parole de Google, a déclaré dans un communiqué que le litige avait été résolu à l’amiable et que “notre priorité reste de développer des produits adaptés à l’âge des utilisateurs et des contrôles parentaux qui tiennent cette promesse”.

Le procès intenté par le plaignant, connu sous le nom de R.K.C., a été retenu comme deuxième procès visant à examiner les allégations de personnes affirmant avoir subi un préjudice du fait de la conception de plateformes de réseaux sociaux telles que META.O Instagram de Meta, SNAP.N Snapchat de Snap Inc. et TikTok de ByteDance. Le procès contre Meta, Snap et TikTok devrait s’ouvrir en juillet.

Plus de 3.300 actions en justice pour dépendance visant des entreprises de réseaux sociaux sont en instance devant les tribunaux de l’État de Californie. 2.600 autres affaires, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et des États, sont en instance devant les tribunaux fédéraux de Californie. Le premier procès, qui s’est achevé en mars, concernait le cas d’une femme affirmant être devenue dépendante de YouTube de Google et d’Instagram de Meta dès son plus jeune âge en raison de leur conception captivante. Un jury a jugé les entreprises coupables de négligence et a condamné Meta à verser 4,2 millions de dollars de dommages-intérêts et Google à verser 1,8 million de dollars. Au début du mois, le juge a rejeté la demande des entreprises visant à faire annuler ce verdict .

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