YouTube et Snap règlent à l'amiable les plaintes d'un district scolaire concernant la dépendance aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones et Nate Raymond

YouTube, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Snap SNAP.N ont conclu des accords à l'amiable dans la première affaire devant être jugée dans le cadre d'un litige visant à contraindre les plateformes de réseaux sociaux à prendre en charge les coûts engagés par les districts scolaires pour lutter contre une crise de santé mentale chez les jeunes que ces entreprises auraient, selon eux, alimentée.

Les termes de ces accords ont été détaillés vendredi dans des documents déposés auprès du tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, et mettent fin aux poursuites engagées par un district scolaire du Kentucky qui doit encore traduire en justice Meta Platforms ( META.O , la société mère de Facebook et Instagram) et TikTok le 15 juin.

Les termes des accords conclus avec le district scolaire du comté de Breathitt, situé dans la campagne de l'est du Kentucky, n'ont pas été divulgués.

« Cette affaire a été réglée à l'amiable et notre priorité reste de développer des produits adaptés à l'âge des utilisateurs et des contrôles parentaux qui tiennent cette promesse », a déclaré un porte-parole de YouTube dans un communiqué.

Snap, la société mère de Snapchat, n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Plus de 3.300 poursuites judiciaires pour addiction sont en cours devant les tribunaux de l'État de Californie contre les entreprises de réseaux sociaux. 2.400 autres affaires intentées par des particuliers, des municipalités, des États et des districts scolaires ont été regroupées devant la cour fédérale de Californie.

Lors d’un procès historique , un jury de Los Angeles a jugé le 25 mars Meta et Google (filiale d’Alphabet) coupables de négligence pour avoir conçu des plateformes de réseaux sociaux préjudiciables aux jeunes. Il a accordé une indemnisation totale de 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante des réseaux sociaux dès son enfance.

Les entreprises ont nié ces allégations et affirment prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.

Breathitt fait partie des plus de mille districts scolaires qui poursuivent les entreprises de réseaux sociaux en justice, les accusant d'avoir provoqué une crise de santé mentale chez les élèves et d'avoir ensuite fait porter le poids des conséquences aux écoles.

Le district scolaire réclame plus de 60 millions de dollars pour couvrir les coûts liés à la lutte contre l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des élèves et pour financer un programme de santé mentale sur 15 ans visant à atténuer le problème.

Il demande également une ordonnance du tribunal obligeant les entreprises à modifier leurs plateformes afin de réduire les fonctionnalités addictives.

Son affaire fait figure de référence, ou de « cas test », pour plus d’un millier de poursuites similaires intentées par des districts scolaires.

Les juges et les avocats s'appuient souvent sur les verdicts rendus dans ces affaires de référence pour évaluer la valeur potentielle des autres plaintes et orienter les négociations en vue d'un règlement. En général, plusieurs affaires de référence sont jugées avant qu'une résolution plus large ne soit trouvée.