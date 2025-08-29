YouTube conclut un accord avec Fox pour éviter les perturbations

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le bilan de frappes de missiles et de drones russes qui ont éventré tôt jeudi des immeubles d'habitation à Kiev s'est alourdi à au moins 23 morts vendredi, dont quatre enfants, après l'une des plus importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine. Le président ...
Lire la suite
Le bras de fer qui oppose l'administration Trump à la principale agence sanitaire des Etats-Unis a continué à se tendre jeudi, le ministre vaccinosceptique de la Santé promettant de la reprendre en main au lendemain du limogeage de sa directrice. "Je ne peux pas ...
Lire la suite
Ouf. Contrairement à Lens la saison dernière, Strasbourg sera bien au rendez-vous en Ligue Conférence pour représenter fièrement la Ligain. La meilleure compétition, et de loin, pour réviser sa géographie de l’Europe avec des équipes venues de partout sur le Vieux ...
Lire la suite
par Noel Randewich La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, après que les résultats financiers de Nvidia ont confirmé que les dépenses liées à l'infrastructure d'intelligence artificielle restaient solides. L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 71,67 points, ...
Lire la suite
