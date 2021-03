Yoplait revient dans le giron français

(AOF) - General Mills a revendu les activités européennes de Yoplait à la coopérative française Sodiaal, révèle cet après-midi Les Echos. "C'est un retour aux sources après vingt années sous pavillon yankee", souligne le quotidien. En 2002, Sodiaal, le propriétaire de la marque à la fleur, avait cédé 51% du capital au fonds PAI. Ce dernier a cédé en 2011 cette même participation en 2011 pour 1,2 milliard de dollars à General Mills.

L'opération actuelle ne concerne pas les activités nord-américaines de Yoplait que General Mills conserve à ce stade, tant aux Etats-Unis qu'au Canada, croit savoir Les Echos.

Sodiaal reprend en revanche les trois usines françaises de Monéteau dans l'Yonne, de Vienne dans l'Isère et celle du Mans dans la Sarthe. Ainsi que les filiales au Royaume-Uni, en République tchèque, en Slovaquie et en Suède, qui n'ont pas de sites industriels.

Selon le quotidien, la cession se fait sans sortie de cash pour Sodiaal, qui manque de capacités de financement. L'opération est estimée aux alentours de 400 millions d'euros. Elle sera couverte par le renoncement du groupe coopératif à percevoir les royalties que devrait continuer de lui verser General Mills sur les activités américaines.

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.