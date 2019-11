Yomoni renforce son Conseil de Surveillance avec l'arrivée de D. Le Menestrel et P. Vayssettes

(AOF) - Yomoni fait évoluer sa gouvernance et renforce son Conseil de Surveillance. Ainsi, Didier Le Menestrel est nommé Président non exécutif et Philippe Vayssettes, Senior Advisor. Avec l'arrivée de ces professionnels reconnus du monde de la Finance au sein de son Conseil de Surveillance, Yomoni dit « consolider son positionnement de premier acteur digital de la gestion indicielle et de la gestion privée, auprès des particuliers et des distributeurs ».

Sébastien d'Ornano, Président de Yomoni, a commenté : " Après le formidable succès de La Financière de l'Echiquier, Didier Le Menestrel aura pour mission d'accompagner Yomoni dans le développement stratégique de ses solutions de gestion à destination des particuliers et des réseaux établis qu'il connaît parfaitement ".

" De son côté, Philippe Vayssettes, précédemment à la tête de Neuflize OBC, puis de Milleis (ex Barclays France), expert de la banque privée et des nouveaux modèles d'affaires de la gestion patrimoniale, aura pour mission d'aider Yomoni à se positionner comme un acteur clef sur le marché français du conseil financier à destination des patrimoines compris entre 100k€ et 2m€ ".