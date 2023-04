Yomoni : Olivier Malteste remplace Alexis Naacke en tant que Directeur des investissements

En parallèle et ce depuis 10 ans, Olivier enseigne un module de gestion indicielle (gestion structurée et ETF) au sein du Master 222 de l'université Paris Dauphine.

Depuis l'acquisition de Lyxor par Amundi, Olivier Malteste a intégré l'équipe de gestion multi-asset dédiée à l'Épargne Salariale et la Retraite où il gérait des fonds de fonds de gestion active dédiés à des salariés de grosses entreprises (CAC 40 par exemple).

(AOF) - Yomoni a annoncé la nomination d’Olivier Malteste en tant que Directeur des investissements. Arrivé début avril, il rejoint également le comité de direction de la société. Il remplace Alexis Naacke qui entame une aventure entrepreneuriale et reste consultant externe pour Yomoni. Olivier Malteste dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la finance, tant en gestion active qu’en gestion indicielle.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.