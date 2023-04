Yomoni obtient le label ISR pour ses fonds Yomoni Monde et Yomoni Allocation

(AOF) - Yomoni annonce qu’il vient d’obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) pour ses fonds Yomoni Monde et Yomoni Allocation. Le gérant spécialiste de la gestion d’épargne en ligne y voit le résultat d’un travail de plusieurs mois mené par son équipe de gestion et qui s'inscrit dans une démarche responsable initiée depuis plusieurs années avec le lancement de l'assurance-vie ESG en 2021 ou la labellisation B-corp en cours. « L’investissement socialement responsable n’est plus une alternative, mais semble être le seul horizon pour les investisseurs », affirme Yomoni.

" Les autorités orientant massivement vers des placements responsables, tant au niveau des particuliers que des institutionnels ", le gérant " propose désormais aux investisseurs davantage de supports d'investissement attentifs aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance ".