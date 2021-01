Yomoni maintient un biais modéré en faveur des actions et au détriment des obligations

(AOF) - Dans son dernier « Point Gestion », Yomoni dit maintenir les orientations plutôt pro-cycliques des portefeuilles mis en place à la fin du printemps. Celles-ci reposent notamment sur le redressement continu de l'activité mondiale, que les toutes dernières enquêtes de conjoncture confirment bien dans l'ensemble des grandes zones économiques. En outre, des risques importants ont été levés au cours des dernières semaines sur le plan politique (accord post-Brexit, élections américaines), ce qui contribue à éclaircir en partie l'horizon des prochains mois, ajoute Yomoni.

La société de gestion maintient donc un biais modéré en faveur des actions et au détriment des obligations dans les portefeuilles diversifiés (surpondération de 5% dans un portefeuille équilibré).

Au sein de la poche actions, Yomoni maintient un léger biais en faveur des pays émergents et du secteur de la technologie. La société de gestion supprime en revanche la sur-exposition au secteur des télécoms, trop défensif et sensible à l'évolution des taux d'intérêt.

Au sein des poches obligataires, Yomoni introduit une sur-exposition aux obligations émergentes couvertes du risque de change.