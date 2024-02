Yomoni : les ETF S&P 500 ont été recherchés en janvier

(AOF) - Dans son Observatoire mensuel des ETF pour janvier, Yomoni souligne que les ETF actions ayant le plus collecté se concentrent sur les actions du S&P 500 avec 3 ETF parmi les 5 plus grosses collectes du mois. Un ETF d'Ishares sur les grosses capitalisations mondiales occupe la deuxième position. Les actions japonaises, portées par de solides performances en début d'année prennent la cinquième place par le biais d'un ETF Lyxor. Yomoni note également que 3 ETF sur 5 qui concentrent le plus de rachat prennent en considération des composantes extra-financières.

Le spécialiste de l'épargne fait également remarquer que les actions chinoises continuent de faire face à d'importantes sorties nettes, tandis que l'investissement dans le thème de la value en Europe n'est toujours pas populaire.