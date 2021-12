Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Yomoni : le secteur de l'écologie continue de séduire les investisseurs en ETF actions information fournie par AOF • 16/12/2021 à 13:43



(AOF) - Pour le second mois consécutif, les ETF actions du secteur de l'écologie se placent en 3ème position des secteurs qui ont le plus collecté en novembre, constate Yomoni dans son dernier Observatoire des ETF. Ce secteur regroupe essentiellement les ETF dont l'objectif est de répliquer les indices Climate Transition Benchmark (CTB), et Paris Aligned Benchmark, (PAB). Le spécialiste de la gestion indicielle observe par ailleurs un mouvement de rotation sectorielle significatif des actions du secteur de l'énergie vers celui des valeurs technologiques.



Les sociétés de gestions européennes ont enfin collecté en cumulé plus que leurs concurrents américains sur le mois.