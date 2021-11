Yomoni lance Yomoni Monde PEA

(AOF) - Yomoni lance, au sein de sa SICAV Yomoni Funds, un fonds de fonds de droit français Yomoni Monde PEA dont l’objectif est de mettre à disposition des épargnants français une offre d’une gestion indicielle optimale et diversifiée exposée à 100% en actions internationales.

L'équipe de gestion sélectionne de manière totalement indépendante des ETF éligibles au PEA et exposés aux actions internationales issus d'une quinzaine de fournisseurs d'instruments indiciels. Puis elle met à profit sa forte expertise en allocation d'actifs pour construire une allocation en actions internationales selon un processus de gestion qui se base sur deux pilier.

Il s'agit d'une allocation d'actifs stratégique de long terme avec une forte diversification géographique et sectorielle et d'un ajustement tactique discrétionnaire pour la gestion des risques à court terme identifiés selon une analyse profonde des indicateurs macroéconomiques.

L'objectif de gestion du fonds est de générer, sur un horizon d'investissement de 7 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur composite de référence (50% de l'indice MSCI All Countries World Index calculé en dollars et converti en euros + 50% de l'indice MSCI All Countries World Index couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l'euro).