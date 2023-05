Yomoni lance Yomoni Immobilier

(AOF) - Yomoni lance demain une offre en immobilier exclusivement réservée, dans un premier temps, à ses 50.000 clients. Yomoni a pour ambition de proposer, dans l’année, cette offre au plus grand nombre. Le gérant d’épargne propose à ses clients, à partir de 1000 euros, un profil immobilier investit dans une " société civile ” sans frais d’entrée, sans frais de sortie, avec des frais de gestion annualisés nets de 2,9 % (y compris les frais d’enveloppe) et avec un objectif de performance de 4,9 % par an, net de tous les frais.

Cette " société civile ", appelée Y Immo, est logée au sein du contrat d'assurance vie Yomoni Vie.

Cette société civile intègre 2 composantes. Une poche de liquidités (5%) et des actifs immobiliers (95%). Au sein de cette seconde poche, les investissements dans les actifs immobiliers peuvent être réalisés dans le cadre d'une acquisition en direct ou via une sélection des meilleures SCPI du marché labellisées ISR.

Avec Yomoni Immobilier, les clients du gérant d'épargne peuvent désormais investir dans une sélection des meilleures SCPI du marché, auditées et sélectionnées par Keys REIM, mais aussi dans un portefeuille d'actifs immobiliers professionnels (sélectionnés, rénovés et revalorisés par Keys REIM), principalement en France et en cas d'opportunité, dans l'union européenne.

L'offre Yomoni Immobilier a été construite avec Suravenir qui en assure la liquidité au sein du contrat Yomoni Vie.