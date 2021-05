Yomoni lance ses mandats ESG

(AOF) - Yomoni annonce le lancement de ses mandats ESG. Pour chacun des 9 niveaux de risque disponibles, l'investisseur pourra choisir entre un mandat classique ou un mandat responsable. A l'heure actuelle, sur le marché, 160 ETF répliquent les indices ESG, Yomoni n'en a sélectionné qu'une quinzaine couvrant toutes les classes d'actifs et les principales régions du monde.

De plus, lorsqu'un épargnant investit via un ETF, il délègue des droits de vote rattachés aux sociétés dans lesquelles l'ETF investit et que le gérant de l'ETF va exercer en son nom en se présentant aux Assemblées Générales. Les équipes de Yomoni ont donc souhaité aller plus loin que la labellisation, les mandats ESG ont été sélectionnés également en fonction de leur politique de vote et de la transparence des droits de vote : aucune réplication synthétique et pas de recours au prêt de titres.

Sébastien d'Ornano, Président de Yomoni, a commenté : " C'est une opportunité majeure pour personnaliser l'expérience de nos clients et accélérer le développement de notre activité. Nous avons la volonté de faire de Yomoni une entreprise exemplaire en nous engageant pour un lien plus fort entre investisseurs individuels et entreprises responsables ".