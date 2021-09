Yomoni franchit le cap des 500 millions d'euros d'actifs sous gestion

(AOF) - Yomoni annonce pour sa sixième année avoir dépassé 500 millions d'euros d'encours sous gestion. Ce résultat est le fruit d'une forte croissance des encours avec une progression de 104% depuis août 2020. L'encours moyen s'élève à 15 000 euros par mandat. La société de gestion en ligne a étendu son offre avec le lancement l'année dernière du PER Yomoni Retraite ainsi que des mandats ESG. Ces derniers représentent 40% des nouveaux mandats d'assurance vie depuis leur démarrage.

Yomoni entend continuer l'accélération de sa croissance en s'appuyant sur les résultats produits depuis 6 ans en termes de performance et de qualité de service. Cela passera par le renforcement des équipes de conseillers pour accompagner positivement sa croissance et sur un programme ambitieux d'améliorations pour rendre sa plateforme technologique toujours plus attractive, simple et intuitive.