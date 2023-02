Yomoni a colleté 250 millions d’euros en 2022

(AOF) - Yomoni a annoncé 250 millions d’euros de collecte nette en 2022. Le spécialiste de la gestion d’épargne en ligne a ainsi enregistré une croissance de près de 20% de ses encours à 817,2 millions d’euros. « En 2023, nous devons appuyer notre rôle de gérant d’épargne engagé, en continuant d’innover, en embrassant de nouvelles classes d’actifs, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux canaux, tout en mesurant notre impact ESG » a déclaré Sébastien d’Ornano, Président de Yomoni.

Le ticket d'entrée du Private Equity, initialement fixé à 100.000 euros, devrait être abaissé prochainement afin d'élargir l'accessibilité de cet actif.

Yomoni proposera également très prochainement le contact par messagerie instantanée. Clients et prospects pourront utiliser WhatsApp pour contacter leur conseiller ou le service client de Yomoni.

La société entend enfin développer et renforcer l'éco-responsabilité de ses offres et de son organisation. Yomoni s'est ainsi engagé dans Le processus de labellisation B-Corp, seule certification qui mesure l'ensemble des performances sociales et environnementales d'une entreprise.