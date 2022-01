Yomoni a collecté 302 millions d’euros en 2021

(AOF) - Pour la cinquième année consécutive, Yomoni a vu ses encours plus que doubler en 2021. La collecte nette en 2021 s’élève à 302 millions d’euros et l’encours géré atteint 687 millions d’euros à fin décembre 2021 contre 320 millions d’euros à fin 2020. Cette hausse s’accompagne d’une accélération notable du nombre total de mandats signés, en progression de 80 % en 2021, avec plus de 18 000 contrats signés en 2021.

La société de gestion française fait remarquer que les fonds en euros ne représentent que 10% de la collecte en 2021. Elle souligne par ailleurs que la tendance se confirme également concernant l'appétit des investisseurs pour les solutions ESG, qui représentent plus de 1 mandat sur 3 en 2021.

Sébastien d'Ornano, Président de Yomoni a commenté : " Nous allons continuer à toujours investir et innover pour les servir au mieux que cela soit en étoffant nos équipes de conseillers ou en lançant prochainement notre application mobile sur les 2 stores Google et Apple ".