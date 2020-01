YMAGIS signe un partenariat avec le brésilien Quanta

(AOF) - Le Groupe Ymagis, spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, a annoncé ce mercredi la conclusion d'un accord entre sa filiale Eclair, consacrée aux services de contenu, et Quanta, basée à São Paulo, pour le déploiement au Brésil des solutions Eclair de réseau haut débit et d'acheminement de contenu numérique. L'offre de services commune s'adresse aux besoins des producteurs, distributeurs et exploitants de cinéma au Brésil qui recherchent des solutions complètes de distribution de contenu numérique et d'acheminement haut-débit.

Jean Mizrahi, président-directeur général d'Ymagis, a déclaré: " La pertinence de l'offre Eclair permet d'attirer des acteurs réputés tels que Quanta, acteur majeur de la conversion numérique des cinémas au Brésil. En combinant leur large base de clients et nos solutions innovantes et économiques de distribution de contenu numérique, nous avons le potentiel de devenir un acteur clé de l'acheminement en salles en Amérique latine. "

Luiz Fernando Morau, directeur du développement de Quanta, a déclaré: " Nous sommes fiers de travailler au Brésil avec Eclair pour développer leur réseau et déployer leurs solutions intelligentes de haut-débit et d'acheminement numérique. Avec des références éprouvées mondialement, leurs logiciels et plates-formes de distribution de pointe sont une solution idéale pour le marché brésilien. "