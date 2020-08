Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ymagis : CA presque divisé par deux au 1er semestre Cercle Finance • 14/08/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Ymagis affiche un chiffre d'affaires en retrait de 48% au premier semestre 2020, à 39,2 millions d'euros, baisse 'résultant principalement de l'impact de la crise sanitaire, et de façon secondaire de la baisse anticipée de l'activité VPF'. La société rappelle avoir été placée en redressement judiciaire le 30 juin, et indique qu'un appel d'offre à présenter un plan de reprise, clos le 31 juillet, 'a suscité quelques propositions de reprise totale ou partielle des activités'. Le Tribunal de Commerce de Paris devrait statuer sur les différentes offres reçues dans la première partie du mois de septembre, et décider de la cession des actifs dans le cadre d'un plan de cession ou à défaut sur une liquidation judiciaire.

