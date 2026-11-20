** Les actions de l'exploitant de supérettes Yesway YSWY.O ont progressé de 1 % à 19,50 $ avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 95 millions de dollars
** La société a annoncé jeudi en fin de journée la vente de 5 millions d’actions par certains actionnaires existants à 19 dollars, contre un dernier cours de 19,30 dollars
** L'action YSWY a clôturé à 24,26 dollars mardi, la veille du lancement par la société de l'offre par la société de capital-investissement Brookwood Financial Partners
** Morgan Stanley est le chef de file de l’opération, aux côtés de JP Morgan et Goldman Sachs en tant que co-chefs de file actifs
** La société YSWY, basée à Fort Worth, au Texas, est entrée en bourse en avril lors d’une introduction en bourse au prix de 20 dollars
** Le titre a atteint un plus haut à 29,08 dollars (le 5 mai) et un plus bas à 18,92 dollars (le 26 juillet)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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