Yesway se stabilise après la cession d'une participation de 95 millions de dollars par son investisseur en capital-investissement

** Les actions de l'exploitant de supérettes Yesway YSWY.O ont progressé de 1 % à 19,50 $ avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 95 millions de dollars

** La société a annoncé jeudi en fin de journée la vente de 5 millions d’actions par certains actionnaires existants à 19 dollars, contre un dernier cours de 19,30 dollars

** L'action YSWY a clôturé à 24,26 dollars mardi, la veille du lancement par la société de l'offre par la société de capital-investissement Brookwood Financial Partners

** Morgan Stanley est le chef de file de l’opération, aux côtés de JP Morgan et Goldman Sachs en tant que co-chefs de file actifs

** La société YSWY, basée à Fort Worth, au Texas, est entrée en bourse en avril lors d’une introduction en bourse au prix de 20 dollars

** Le titre a atteint un plus haut à 29,08 dollars (le 5 mai) et un plus bas à 18,92 dollars (le 26 juillet)