Yesway recule alors que son sponsor envisage de réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

** Les actions de Yesway YSWY.O reculent de 4 % à 23,30 dollars avant l'ouverture du marché

** L'exploitant de supérettes lance une offre secondaire portant sur 5 millions d'actions émises par des entités affiliées au sponsor Brookwood Advisors

** Les droits de vote de Brookwood passeront de 72,6 % à 64,7 % - prospectus

** Morgan Stanley est le chef de file de l'opération

** YSWY, dont le siège est à Fort Worth, au Texas, est entrée en bourse à New York en avril après une introduction au prix de 20 dollars par action

** YSWY compte 63,2 millions d'actions en circulation

** 6 des 9 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 3 « conserver »; objectif de cours médian de 30 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, YSWY avait progressé de 21 % depuis son entrée en bourse en avril