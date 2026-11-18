** Les actions de Yesway YSWY.O reculent de 4 % à 23,30 dollars avant l'ouverture du marché
** L'exploitant de supérettes lance une offre secondaire portant sur 5 millions d'actions émises par des entités affiliées au sponsor Brookwood Advisors
** Les droits de vote de Brookwood passeront de 72,6 % à 64,7 % - prospectus
** Morgan Stanley est le chef de file de l'opération
** YSWY, dont le siège est à Fort Worth, au Texas, est entrée en bourse à New York en avril après une introduction au prix de 20 dollars par action
** YSWY compte 63,2 millions d'actions en circulation
** 6 des 9 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 3 « conserver »; objectif de cours médian de 30 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, YSWY avait progressé de 21 % depuis son entrée en bourse en avril(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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