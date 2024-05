Yen : les autorités japonaises montrent leurs muscles

(AOF) - L'intervention présumée - la deuxième depuis le début de la semaine - des autorités sur le marché des changes hier soir "avait pour but d'envoyer un signal indiquant que le ministère japonais des Finances était sérieux et que le marché ne devait pas trop tester la patience des autorités", analyse Commerzbank. En fin d'après midi, le dollar perd 2% à 154,6650 yens alors que la devise japonaise était tombée à 160,22 yens, mardi. Masato Kanda, le haut diplomate japonais en charge des devises, n'a pas souhaité confirmer l'intervention.

Selon Bloomberg, celle-ci aurait coûté au Japon 3500 milliards de yens, soit un peu plus de 21 milliards d'euros.

Pour MUFG, le ministère japonais des Finances a fait cela pour envoyer un message clair : "ce ne sera pas nécessairement comme en septembre/octobre 2022". "En septembre 2022, la paire dollar-yen était revenue très près du niveau d'intervention en l'espace de deux semaines, puis l'avait franchi avant une seconde vague d'interventions en octobre", rappelle le spécialiste. JPMorgan précise que les interventions en 2022 avaient coûté 9000 milliards de yens à Tokyo.

Société Générale souligne qu'il "est déjà probable que l'intervention totale de cette semaine sera la plus importante jamais réalisée par la Banque du Japon (BoJ) en une semaine, et jusqu'à présent, elle n'a fait baisser la paire dollar-yen que de 3% par rapport à ses plus hauts". Le stratège juge donc difficile de croire que la lutte entre la BoJ et les différentiels de rendement entre les États-Unis et le Japon sera bientôt terminée. Affaire à suivre...