Yémen-Les forces gouvernementales vont "confronter" les séparatistes

DUBAI, 12 mai (Reuters) - Les forces gouvernementales yéménites vont "confronter la rébellion armée" des séparatistes qui ont proclamé l'autonomie du Sud du pays, a déclaré mardi sur Twitter l'ambassade du Yémen aux Etats-Unis. Les séparatistes du Conseil de transition du Sud (CTS) ont annoncé fin avril l'établissement d'une administration autonome à Aden et dans d'autres régions du Sud, laissant craindre un regain du conflit avec les forces du gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite. (Maher Chmaytelli; version française Jean Terzian)

