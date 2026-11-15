Yémen-Les forces gouvernementales se retirent des abords du détroit de Bab el Mandeb

Les forces gouvernementales yéménites, soutenues par l'Arabie saoudite, ont déclaré dimanche qu'elles se retiraient d'une zone surplombant le détroit stratégique de Bab el Mandeb, abandonnant le contrôle de la région aux Houthis, alliés de l'Iran.

Le contrôle du détroit de Bab el Mandeb, porte d'entrée de la mer Rouge, donne aux Houthis un important levier de pression sur le transport maritime mondial, tandis que l'Iran continue de perturber le trafic dans le détroit d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique.

Ce double étau isole davantage les producteurs de pétrole du Golfe de leurs principales voies maritimes.

Les forces gouvernementales yéménites ont dit se redéployer pour protéger Aden, où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale, alors que les Houthis — qui contrôlent une grande partie du nord du Yémen, y compris la capitale Sanaa — ont repris leur progression dans cette direction.

"Cette mesure est prise dans le but prioritaire de sécuriser la capitale, Aden, et les gouvernorats voisins, ainsi que de renforcer les lignes de front et de faire face aux menaces existantes", disent-elles dans un communiqué.

Les combats ont repris en septembre lorsque les Houthis ont lancé une offensive visant à prendre le contrôle de l'ensemble du littoral yéménite de la mer Rouge, faisant éclater la trêve conclue en 2022 sous l'égide de l'Onu. Le groupe pro-iranien a dans le même temps multiplié les attaques de missiles et de drones contre l'Arabie saoudite, perturbant davantage le trafic aérien dans la région et les exportations de pétrole.

La situation est particulièrement critique dans la région de Taïz, où la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. La ville de Taïz, qui accueille environ la moitié des 300.000 personnes déplacées par les récents combats, est assiégée. Les convois d'aide humanitaire ne peuvent y entrer et les civils ne peuvent en sortir.

(Mohammed Ghobari, rédigé par Nayera Abdallah ; version française Tangi Salaün)