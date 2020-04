Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-Le CTS annonce une administration autonome dans le sud du pays Reuters • 26/04/2020 à 03:28









(Ajoute détails communiqué) ADEN, 26 avril (Reuters) - Les séparatistes yéménites du Conseil de transition du Sud (CTS) ont annoncé dimanche qu'ils établiraient une administration autonome dans les régions sous leur contrôle. "Le Conseil de transition du Sud annonce une règle d'administration autonome dans le sud à partir de minuit samedi 25 avril 2020," déclare le CTS dans un communiqué publié tôt ce dimanche. Le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite a dit que cela aurait des "conséquences catastrophiques" sur un possible traité de paix en novembre. Dans le cadre d'un accord conclu à Ryad visant à mettre fin à la lutte pour le pouvoir dans le sud du Yémen, le CTS devait rejoindre un nouveau cabinet national qui placerait toutes les forces sous le contrôle du gouvernement reconnu internationalement. Le CTS est soutenu par les Emirats arabes unis. La guerre au Yémen a fait plus de 100.000 morts et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. (Mohammed Ghobari, Mohammed Mukhashef au Yémen, Nayera Abdallah au Caire et Dahlia Nehme, version française Camille Raynaud)

