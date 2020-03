Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-La coalition dit avoir déjoué une attaque au drone des Houthis Reuters • 27/03/2020 à 02:10









(Ajoute communiqué des Houthis, précisions) LE CAIRE, 27 mars (Reuters) - La coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen depuis 2015 a détruit en vol des drones lancés par les rebelles chiites houthis à destination de l'Arabie saoudite, a rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi la presse officielle saoudienne. Citant le porte-parole de la coalition, l'agence de presse SPA a rapporté que les drones avaient été tirés contre des "cibles civiles" dans les villes saoudiennes d'Abha et de Khamis Mushait. Le porte-parole militaire des rebelles houthis a déclaré sur Twitter que les systèmes de défense antiaérienne du groupe ont intercepté vendredi au-dessus de la ville yéménite de Marib des appareils affiliés à la coalition saoudienne et les ont enjoint à partir. Ces incidents sont survenus alors que les parties prenantes au conflit au Yémen ont salué plus tôt l'appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par les Nations unies afin de favoriser les efforts contre le coronavirus. (Samar Hassan; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.