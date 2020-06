Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-De plus en plus d'enfants risquent la malnutrition-UNICEF Reuters • 26/06/2020 à 03:17









DUBAI, 26 juin (Reuters) - Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition au Yémen pourrait atteindre 2.4 millions d'ici la fin d'année après une chute des dons, a rapporté vendredi l'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Le rapport de l'Unicef prédit une hausse de 20% du nombre d'enfants malnourris de moins de cinq ans, soit presque la moitié des enfants de cette tranche d'âge. "Si nous ne recevons pas très vite des dons, les enfants seront poussés à la limite de la famine et beaucoup mourront", a déclaré la représentante du Yémen à l'Unicef, Sara Beysolow Nyanti. "Nous ne pouvons assez souligner l'urgence de la situation." Le Yémen est dévasté depuis cinq ans par une guerre opposant le mouvement Houthi aligné sur l'Iran, qui contrôle une grande partie du pays, et une coalition dirigée par les Saoudiens qui soutiennent le gouvernement internationalement reconnu basé dans le sud. Des milliers de personnes, dont beaucoup de civil, ont déjà trouvé la mort et subissent une crise humanitaire que beaucoup considèrent comme l'une des pire au monde. Les services sanitaires yéménites au bord de l'effondrement son maintenus grâce à l'aide humanitaire. Le choléra, la malaria et la dengue faisant déjà rage dans le pays avant même le début de l'épidémie de coronavirus. (Lisa Barrington; version française Camille Raynaud)

