Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-Attaque houthie contre un camp, 40 tués-TV saoudiennne Reuters • 18/01/2020 à 21:44









(Bilan actualisé) LE CAIRE, 18 janvier (Reuters) - Les rebelles chiites houthis, alignés sur l'Iran, ont attaqué samedi un camp d'entraînement militaire dans la ville yéménite de Marib, tuant une quarantaine de personnes et en blessant des dizaines d'autres, a annoncé la télévision publique saoudienne. Al Ekhbariya a cité des sources indiquant que l'attaque avait été menée à l'aide de drones et de missiles balistiques. Une coalition dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue en 2015 au Yémen, soutenant les forces gouvernementales combattant les Houthis alliés de Téhéran. L'Iran a nié à plusieurs reprises avoir fourni des armes aux Houthis, soumis à un embargo depuis 2015. (Hesham Abdul Khalek et Samar Hassan, version française Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.