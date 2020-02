Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-30 morts dans des frappes de la coalition, disent les Houthis Reuters • 15/02/2020 à 23:54









DUBAI, 15 février (Reuters) - Les rebelles chiites Houthis ont accusé la coalition menée par l'Arabie saoudite, qui intervient militairement depuis 2015 au Yémen, d'avoir mené samedi des frappes aériennes ayant fait 30 morts, dont des civils, en représailles à une attaque la veille du mouvement soutenu par l'Iran. Un porte-parole militaire des Houthis a déclaré vendredi que les rebelles chiites avaient abattu un avion de combat Tornado appartenant aux "forces ennemies". D'après la chaîne de télévision Al Massirah appartenant aux Houthis, le ministère de la Santé de la province d'Al Jawf, contrôlée par le mouvement chiite, a déclaré que des femmes et des enfants figuraient parmi les victimes de l'attaque menée samedi par la coalition sous commandement saoudien. Mais le porte-parole de la coalition, cité par l'agence de presse officielle saoudienne SPA, a déclaré que seul un avion Tornado s'était écrasé dans la province d'Al Jawf. Turki al Malki a indiqué par la suite que des opérations de secours avaient été lancées et a dit avoir été informé que des "dégâts" étaient envisagés, sans davantage de précisions. Reuters n'a pas pu vérifier indépendamment dans l'immédiat si des frappes aériennes ont été menées ou si un avion Tornado a été abattu. (Nayera Abdallah, Alaa Swilam au Caire; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.