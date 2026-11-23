Yardeni revoit à la baisse son objectif pour le S&P 500, mais estime que la correction liée à l'IA n'est qu'un accident de parcours et non le début d'un marché baissier

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YARDENI RÉVISE À LA BAISSE SON OBJECTIF POUR LE S&P 500, MAIS AFFIRME QUE LA CHUTE DES TITRES LIÉS À L’IA N’EST QU’UN ACCROCHAGE, ET NON UNE TENDANCE BAISSIÈRE

La chute vertigineuse de tous les titres liés à l’IA la semaine dernière, qui a plongé le S&P 500 et le Dow Jones dans une correction technique , a conduit les investisseurs et les stratèges à se demander s’il s’agissait d’une correction au sein d’un marché haussier ou du début d’un marché baissier.

Yardeni Research a abaissé ce week-end son objectif pour l'indice de référence S&P 500 à 7 500 points à fin 2026. Il s'agit de la deuxième révision à la baisse ces derniers mois, la précédente ayant eu lieu en septembre, où l'objectif était passé de 8 400 à 7 900 points.

Le cabinet considère toutefois cette chute comme une correction au sein du marché haussier.

Ed Yardeni, président de Yardeni Research, a déclaré: « Nous nous attendions à un recul. Cela s’est transformé en correction. Nous ne pensons pas que cela conduira à un marché baissier, tout simplement parce que nous ne voyons pas de récession imminente. »

Les semi-conducteurs, qui ont été au cœur de cette vague de ventes massives, ont été touchés par l’annonce d’un durcissement des contrôles à l’exportation par le gouvernement américain, en réponse à des allégations selon lesquelles des fabricants américains de puces vendraient indirectement à la Chine ou fourniraient des puces à des centres de données asiatiques accessibles à distance par les Chinois.

M. Yardeni a souligné que le renforcement des contrôles à l’exportation ferait baisser la demande de puces et ferait chuter leurs prix. L’affaiblissement potentiel de la valorisation du secteur pourrait s’accompagner d’un ralentissement de la croissance des bénéfices, voire d’une baisse de ces derniers, a-t-il déclaré.

Cependant, Nvidia a réintégré lundi Jensen Huang à son poste de directeur général, quelques jours après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d’avoir espionné pour le compte de la Chine.

Le S&P 500 .SPX , le Nasdaq .IXIC et l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX ont tous fortement rebondi, s’apprêtant à enregistrer leur plus forte hausse journalière depuis avril 2025, lorsque le président Donald Trump avait suspendu ses droits de douane « Liberation Day ».

Selon les analystes, le retour de Huang pourrait dissiper les craintes concernant les perspectives de croissance de l’IA.

Yardeni maintient sa fourchette prévisionnelle pour le S&P 500 pour l’année prochaine — comprise entre 7 650 et 9 000 —, une opinion également partagée par la Deutsche Bank.

(Purvi Agarwal)

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