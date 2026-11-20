(Zonebourse.com) - Xtrackers, la plateforme d'ETF de DWS, élargit sa gamme obligataire avec le lancement du Xtrackers II Global Government Bond 0-5 UCITS ETF, présenté comme le premier ETF offrant une exposition mondiale aux obligations d'État à court terme.

Ce nouveau fonds, coté à la Bourse de Francfort, permet d'investir dans des titres souverains de pays développés et émergents dont la maturité ne dépasse pas cinq ans.

Répliquant l'indice Bloomberg Global Treasury 0-5 Yr, cet ETF vise à conjuguer diversification géographique et moindre sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt. Les obligations à échéance courte présentent en effet généralement une volatilité inférieure à celle des titres à long terme, tout en bénéficiant de rendements qui ont sensiblement progressé ces dernières années.

Dans un environnement obligataire encore volatil, Xtrackers entend ainsi proposer aux investisseurs un outil de diversification à vocation défensive, susceptible de constituer une composante centrale d'un portefeuille obligataire.

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