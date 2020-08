Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client XPO Logistics Europe : baisse de 9,2% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 24/08/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - XPO Logistics Europe a publié vendredi soir un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2020 de près de 2,91 milliards d'euros, en baisse de 9,2% en comparaison annuelle, baisse principalement due à l'impact de la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires de la business unit Supply Chain Europe n'a diminué que de 2,7%, mais ceux des business units Supply Chain US et Transport Solutions se sont contractés respectivement de 13,2% et de 16,3%. 'Malgré un deuxième trimestre dominé par la Covid-19, la tendance, dans tous nos segments et pays, est à l'amélioration au fil des mois', souligne néanmoins Malcolm Wilson, le président du directoire du fournisseur de solutions de transport et de logistique.

Valeurs associées XPO LOGISTICS Euronext Paris 0.00%