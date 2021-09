Xilam vise une croissance de plus de 80% en 2021

(AOF) - Xilam Animation a publié un bénéfice au premier semestre 2021 de 3,14 millions d'euros, soit une multiplication par plus de quatre (+328,3%) en un an. Le résultat opérationnel du studio d'animation a atteint 4,1 millions d'euros, en hausse de 204%, pour une marge de de 30,1% (+16,5 points de pourcentage), et s’inscrit dans un contexte de forte croissance de l'activité tirée principalement par les nouvelles production, dont les marges sont traditionnellement plus importantes. A cela s'ajoute la distribution de ces productions aux plateformes de SVOD et la bonne maîtrise des coûts fixes.

Le total chiffre d'affaires et autres produits du groupe s'est établi à 13,5 millions d'euros au 30 juin 2021 (+37% par rapport au premier semestre 2020), grâce aux revenus record des nouvelles productions, en hausse de 89% au premier semestre, générés notamment par les livraisons sur "Les Contes de Lupin", "Oggy Oggy" et "Oggy et les cafards Next Gen".

A la fin du semestre, Xilam disposait d'une trésorerie de 8,7 millions d'euros, et d'un endettement net financier de 18,4 millions (versus 8,4 millions à fin décembre 2020). La hausse de l'endettement est principalement due à l'augmentation de la dette financière auto-liquidative (+8,8 millions d'euros) liée au tirage des crédits de production.

Le groupe se dit confiant dans sa capacité à réaliser une progression historique de son chiffre d'affaires de plus de 80% en 2021.

