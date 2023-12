Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Xilam: projet d'augmentation de capital, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Xilam Animation a officialisé mardi un projet d'augmentation de capital qui faisait chuter le titre du spécialiste de la production de programmes d'animation.



Cette augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, se fera via l'émission d'actions nouvelles représentant moins de 20% du capital, soit un maximum de 982.299 actions nouvelles, pour un montant maximum de six millions d'euros.



Le groupe prévoit d'utiliser les fonds afin d'optimiser sa structure financière en rééquilibrant son bilan et en améliorant son ratio d'endettement, dans un contexte de renchérissement du coût de la dette, explique-t-il dans un communiqué,.



Xilam rappelle avoir remboursé un emprunt obligataire 'EuroPP' de 15 millions d'euros en juillet dernier.



Le concepteur d''Oggy et les cafards' et 'Zig & Sharko' précise que son augmentation de capital reste soumise à l'obtention d'une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.



'Après l'effondrement de son cours de bourse (-90% depuis août 2022), Xilam Animation ne capitalise plus que 21 millions d'euros', rappellent ce matin les analystes d'Invest Securities.



'Sauf prime de +50% sur le cours de Bourse, l'opération devrait plutôt porter sur quatre millions d'euros plutôt que sur six millions', en déduit la société de Bourse.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Xilam perdait plus de 7% mardi matin suite à toutes ces annonces.





